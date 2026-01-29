НОВИКОМ подключил к программе «Развитие» «150 авиационный ремонтный завод»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подключил к программе «Развитие» еще одно промышленное предприятие Калининградской области - ОАО «150 авиационный ремонтный завод». Теперь для работников организации, попадающих под условия программы, кредитные продукты банка, в том числе ипотека, станут еще доступнее.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Программа «Развитие» разработана банком совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на мотивацию работников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. На сегодняшний день в ней участвуют более 300 предприятий по всей стране. Программа дает возможность получить кредит или ипотеку по льготным ставкам определенным категориям работников. К ним относятся молодые специалисты, победители отраслевых и внутрикорпоративных соревнований, участники СВО, инженеры и наставники, работники, имеющие право на социальную поддержку.

Сотрудничество НОВИКОМа и авиаремонтного завода началось в 2025 году. На сегодняшний день это одно из ведущих промышленных предприятий Калининградской области. Завод осуществляет восстановление и ремонт авиационной техники. На предприятии реализован зарплатный проект НОВИКОМа, его работники пользуются всеми преимуществами розничных продуктов банка. Очередным этапом партнерства стало подключение завода к программе «Развитие», расширяющей возможности финансовой поддержки персонала.

«Программа «Развитие» позволяет выстроить долгосрочную кадровую политику, основанную на заботе о сотрудниках и их будущем. Для руководства – это действенный механизм мотивации, удержания профессиональных кадров и формирования устойчивой команды. Для работников – прекрасная возможность решить жилищный вопрос и улучшить качество жизни», - подчеркнул старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Управляющий директор АО «150 авиационный ремонтный завод» Андрей Исламов назвал программу «Развитие» неоценимой поддержкой работников предприятия и выразил благодарность НОВИКОМу за оперативность в обслуживании и индивидуальный подход.

«Мы высоко ценим профессионализм и надежность банка, который всегда готов прийти на помощь и поддержать бизнес-интересы завода. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится, способствуя дальнейшему развитию и процветанию как нашего предприятия, так и НОВИКОМа», - отметил Исламов.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* * * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»