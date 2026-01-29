Нижегородский «Гидромаш» увеличил производство на 14%

Завод «"Гидромаш" им. В.И. Лузянина» по итогам 2025 года увеличил объем производства на 14% по сравнению с годом ранее. По данным предприятия, устойчивый рост достигнут при выпуске компонентов для авиации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, на заводе изготовили шасси для МС-21 и легкого самолета ЛМС-901 «Байкал». В 2025 году первые полеты совершили полностью отечественные пассажирские самолеты МС-21-310 и Ил-114-300, укомплектованные произведенными на «Гидромаше» шасси.

Сейчас завод проводит перевооружение станочного парка согласно плану развития авиационной отрасли до 2030 года. Инвестиции в модернизацию в 2026 году в 1,5 раза превысят уровень предыдущего года. Точную сумму инвестиций на предприятии не назвали.

Андрей Репин