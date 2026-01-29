В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского

«Дом.РФ» объявил о проведении торгов по продаже усадьбы Рябушинских в районе Якиманка и дома летчика Бориса Россинского в Хамовниках в Москве. Оба аукциона пройдут 20 марта, заявки принимаются до 16 марта. Объекты находятся в федеральной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Рябушинских в 3-м Голутвинском переулке в Москве

Фото: NVO / Wikimedia Усадьба Рябушинских в 3-м Голутвинском переулке в Москве

Фото: NVO / Wikimedia

Начальная цена усадьбы Рябушинских в 3-м Голутвинском переулке — 165 млн руб. Задаток — 33 млн руб. Здание «идеально под бутик-офис, клубный проект, музей или премиальный салон», отмечается в карточке лота. Площадь здания с участком — 1,3 тыс. кв. м.

Усадьба Рябушинских была построена в начале XIX века. Ею владела семья предпринимателей Рябушинских, в основном они сдавали дом в аренду. В 1840-х годах его снимала семья Третьяковых. Это объект культурного наследия федерального значения.

Стартовая цена дома Бориса Россинского в Малом Власьевском переулке — 204 млн руб. Задаток — 40,8 млн руб. «Здесь сохранились подлинные детали: лепнина, пропорции, благородный силуэт фасада и спокойная атмосфера старой Москвы»,— указано на странице лота. Площадь здания с прилегающим участком — 704,7 кв. м.

Борис Россинский владел домом с 1925 года. Это объект культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1855–1869 годах. В 1911 году оно достраивалось по проекту архитектора Михаила Фелькнера.