В кемпинге в Баймакском районе появятся два квадрокупола за 20 млн рублей

В Баймакском районе в кемпинге «Юмарт» (ООО «Сириус») появятся два некапитальных объекта кемпинг-размещения сферического типа — квадрокупола, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Общая стоимость строительства — 20 млн руб. Инициативы реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Объекты разместят возле маршрута «Золотое кольцо Башкирии», где туристы, путешествующие на автомобиле, могут остановиться на отдых.

Для удобства туристов организуют некапитальный пункт проката туристского оборудования. Также там оборудуют питчи – специально выделенные места для установки палаток и других временных конструкций. Для семей с маленькими детьми обустроят комнаты матери и ребенка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2024 года ООО «Сириус» собиралось построить туристический комплекс «Юмарт» на берегу озера Талкас. В реализацию первого этапа инвестпроекта, включенного правительством в перечень приоритетных, планировалось вложить около 20,5 млн руб. На эти деньги планировалось возвести модульные гостевые апартаменты на 40 мест, обустроить площадки для кемпинга на 30 мест, построить веревочный парк и детскую площадку.

ООО «Сириус», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Сибае в августе 2018 года. Владелец — Валентина Георгица.

Майя Иванова