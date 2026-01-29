Институт «Липецкгражданпроект» признали банкротом из-за долгов на 48 млн

Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Проектный институт “Липецкгражданпроект”» банкротом и открыл в отношении организации конкурсное производство сроком на полгода. Согласно отчету временного управляющего, общая сумма задолженности проектного института, включенной в реестр требований кредиторов, составила 48,2 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным судебной картотеки, в арбитраж с заявлением о банкротстве «Липецкгражданпроекта» в конце 2024-го обратилось ООО «Трест инженерно-строительных изысканий Липецк» («ТИСИЗ Липецк») Дмитрия Клевцова. Затем к процедуре присоединились еще несколько заявителей, в числе которых местное ООО СЗ «Спецфундаментстрой», ПАО «Ростелеком», липецкое АО «Корпорация развития» и региональное министерство имущественных и земельных отношений. В сентябре прошлого года арбитражный суд ввел процедуру наблюдения. В январе 2026-го временный управляющий представил отчет и заявил ходатайство о признании должника банкротом.

Институт «Липецкгражданпроект» создали в 1964 году на базе расширившегося «Облпроекта». Акционерное общество, по данным Rusprofile, зарегистрировали в октябре 1997 года. Организация работает в сфере архитектурного проектирования. Информация о составе учредителей и структуре собственности в открытых источниках отсутствует. Генеральным директором компании с декабря 2022 является Роман Кондратьев. АО «Проектный институт “Липецкгражданпроект”» завершило 2024 год с выручкой 35 млн руб. и чистым убытком 4 млн руб. В отношении компании сейчас открыто 73 исполнительных производства на 33 млн руб. Также она выступает ответчиком в шести арбитражных процессах с общими требованиями на сумму 9,8 млн руб.

Информация о финансовых проблемах «Липецкгражданпроекта» появилась еще в 2022 году, когда организация за несколько месяцев накопила долги по зарплате перед 52 работниками. Как сообщал «Ъ-Черноземье», компания выплатила им 5 млн руб. после вмешательства прокуратуры.

Денис Данилов