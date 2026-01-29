В Нефтекамске 91-летнюю пенсионерку сбили на пешеходном переходе

В Нефтекамске из-за наезда автомобиля скончалась 91-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

По данным ведомства, накануне Lada Granta под управлением 52-летнего водителя сбила пешехода, которая переходила дорогу на нерегулируемом переходе. Инцидент произошел на улице Ленина. Пенсионерку доставили в городскую больницу, где она скончалась.

На кадрах, опубликованных ГАИ, водитель объясняет произошедшее тем, что «не успел ничего сделать». Он рассказал, что раскаивается в случившемся.

Идэль Гумеров