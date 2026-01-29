Более 18 млн рублей направят на обновление материально-технической базы школ искусств в Самаре

В этом году на обновление материально-технической базы школ искусств в Самаре выделят более 18 млн руб. по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Самары, на эти деньги будут закуплены необходимые инструменты и оборудование для музыкантов и художников. В школы искусств имени А.Я. Басс, №№ 6 и 9, художественную школу №2 и детскую художественную школу им. Г.Е. Зингера направят рояли, пианино, баяны, аккордеоны, нотные и учебные пособия. В детскую художественную школу закупят интерактивные панели, также обновят натюрмортный и библиотечный фонды.

«Профессиональные музыканты знают, как велика роль хорошего инструмента в обучении, в звучании музыкальных произведений. Надеюсь, что новые качественные инструменты будут для наших учеников дополнительным стимулом к занятиям и совсем скоро новые имена самарских музыкантов зазвучат на самых престижных российских и мировых конкурсах. А художникам пожелаю вдохновения и интересных творческих находок!», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева