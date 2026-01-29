19 уфимских улиц остались без света из-за аварии

В селах Нагаево и Зинино (относятся к Октябрьскому району Уфы) произошло «неотложное аварийное отключение электричества», сообщает пресс-служба районной администрации. Без света остались 17 улиц и два переулка.

Без электричества остались 739 жилых домов, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

По данным администрации, на восстановление электроснабжения уйдет около трех часов. Ремонтируют линии сотрудники Центральных электросетей Новоуфимского района электрических сетей.

27 января авария оставила без света житель восьми улиц Нагаево.

Идэль Гумеров