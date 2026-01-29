Саратовский губернатор поручил расширить сеть школьных «продленок»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу по увеличению в регионе числа групп продленного дня для школьников. Соответствующее поручение дано министерству образования области в ходе заседания регионального правительства.

В программы продленного дня включат патриотическое воспитание

Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

По словам господина Бусаргина, работа в этом направлении ведётся уже несколько лет. На сегодняшний день в 520 школах области действует 989 таких групп, которые посещают более 21 тыс. детей. «Считаю правильным расширять это направление и дальше», — заявил глава региона.

Министерству образования поручено подготовить детальный план развития сети «продленок». Особое внимание, как отметил губернатор, будет уделено новым школам, строительство которых ведется при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Их современная инфраструктура, по мнению губернатора, позволяет организовать работу групп максимально эффективно и насыщенно, сделав акцент в том числе на программах патриотического воспитания.

Нина Шевченко