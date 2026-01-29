Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Иностранца, отбывшего срок в Чувашии, депортировали на родину

Гражданина Киргизии, отбывавшего срок в Чувашии, депортировали из России. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Щелковский городской суд Московской области признал 30-летнего иностранца виновным в краже и порче объектов жизнеобеспечения. После отбытия наказания в колонии Чувашии он был помещен в центр временного содержания иностранных граждан.

Осужденный приобрел билет и под контролем полиции отправился на родину.

Анна Кайдалова