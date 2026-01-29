В Оренбурге управляющую компанию оштрафовали из-за падения дерева на человека

В Оренбурге ООО «УК «Азимут» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 (неисполнение предусмотренной правилами благоустройства обязанности участия в содержании прилегающей территории) и назначили штраф в размере 40 тыс. руб. Также руководителю организации внесено представление для устранения выявленных нарушений, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокуратура Дзержинского района во время проверки установила, что представители управляющей компании не приняли действенных мер для надлежащего содержания территории, прилегающей к дому на ул. Промышленной, 14. Это привело к тому, что 27 ноября прошлого года дерево упало на проходящую мимо местную жительницу. Она получила серьезные травмы.

В надзорном ведомстве уточняют, что после прохождения реабилитации пострадавшей районная прокуратура определит сумму компенсации причиненного вреда. После этого с исковым заявлением ведомство обратится в суд в интересах пострадавшей.

В СУ СКР по Оренбуржью возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Руфия Кутляева