Сборы выселяют из отелей

Онлайн-платформы забирают у отелей до четверти стоимости номеров при бронировании. Гостиничные ассоциации обратились с просьбой отменить увеличение таких сборов. По их данным, цены на отели внутри России и так вырастут в этом году на 12-15%. Среди причин — повышение издержек из-за налоговой реформы и высокая отраслевая инфляция. Тему продолжит Юля Савина.

С 1 февраля об обновлении условий сотрудничества с партнерами объявили «Яндекс Путешествия». Базовая комиссия вырастет с 15 до 17%. Пересмотр ставок в сервисе объясняют инвестициями в развитие на фоне активного роста аудитории. Отельеры не готовы вписать в расходы еще и эти 2%, говорит председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов: «Рентабельность гостиничного бизнеса сильно снизилась. Официальная инфляция издержек сильно выше, чем та, о которой рапортует Росстат, и составляет от 30% до 46%. Выросли зарплаты, материалы, товары, услуги. Далеко не все, что нужно для сегмента HoReCa, производится в России. А того что есть, не всегда хватает на все 34 тыс. гостиниц и почти 2 тыс. санаториев, которые внесены в соответствующие реестры».

Рост цен на размещение в российских отелях в 2025 году превысили инфляцию в среднем на 2%. В 2026-м они могут оказаться выше официальных показателей в два-три раза, прогнозирует руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин. Покупатели смогут сэкономить только за счет раннего бронирования, но далеко не все отели, по его словам, готовы предоставлять специальные цены, отмечает собеседник “Ъ FM”: «По внутренним направлением повышение цены составит 10-12%. Крым — за 15%. В летний сезон Крым будет пользоваться растущим спросом. Что касается Сочи, в прошлом году некоторые объекты размещения очень сильно завысили цены. На фоне крепкого рубля и большого потока наших граждан в ту же Турцию, Объединенные Арабские Эмираты целый ряд очень крупных объектов размещения даже в августе стояли с загрузкой 30-40%. Выездной продукт становится все доступнее. Внутренние предприниматели будут вынуждены повышать стоимость просто потому, чтобы не работать в убыток».

Сэкономить на отеле можно минимум 10%, если бронировать напрямую через сайт, соцсети или классифайды вроде «Авито» или «Циана», говорят участники рынка. Комиссия агрегаторов, таких как «Яндекс Путешествия», «Островок» или других может составлять от 15% до 25% в зависимости от площадки и тарифа. Полностью отказаться от их услуг отели не смогут, но попытаются снизить зависимость от этого канала продаж, отмечает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков: «Напоминает ситуацию с Booking.com. Когда агрегатор начал поднимать тарифы и менять условия, это привело к тому, что многие клиенты начали получать предложения от отелей напрямую при заселении. И туристы отказывались от размещения, если это был возвратный тариф, и селились не через агрегатор, а сразу в гостинице и со скидкой в размере 10%. Все пришли напрямую в отель. Для гостиниц очень важно иметь платформу с таким охватом, как "Яндекс". Это значимый объем рынка, и от него так просто не откажешься. У "Островка" — около 25% и у "Яндекса" — примерно 25%».

По данным сервиса OneTwoTrip, на весенние каникулы туристы активнее бронируют туры за рубежом. В структуре продаж запросов на отдых внутри страны лишь 40%.

Юлия Савина