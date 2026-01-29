Interparfums Inc начинает работать с Дэвидом Бэкхемом

Компания Interparfums Inc объявила о приобретении лицензии на использование парфюмерии David Beckham и Nautica. В настоящее время обе лицензии принадлежат компании Coty Inс и входят в ее подразделение потребительских товаров. Лицензия на David Beckham перейдет к новому владельцу 1 апреля 2028 года, а Nautica — 1 января 2030 года. Жан Мадар, председатель и главный исполнительный директор Interparfums, заявил, что ожидаемые продажи Nautica уже в первый год после получения лицензии — свыше 70 миллионов долларов, а David Beckham- 50 миллионов долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Бэкхем

Фото: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images Дэвид Бэкхем

Фото: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images