В Стерлитамаке раскрыли схему по незаконному обороту банковских карт

Сотрудники полиции управления МВД по Стерлитамаку раскрыли схему незаконной перепродажи банковских карт, которые использовавшихся, предположительно, в противоправной деятельности.

Установлено, что в июле 2025 года 18-летний студент колледжа Стерлитамака продал свою банковскую карту, предоставив своему знакомому доступ к мобильному банку.

В дальнейшем карту перепродали еще как минимум два раза. Последний владелец, по данным следствия, передал карту третьему лицу за более крупную сумму.

При расследовании полицейские получили признательные показания, изъяли мобильный телефон. Одному из фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело неправомерном обороте средств платежей (ч.5 ст.187 УК РФ).

Майя Иванова