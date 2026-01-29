Гостиничный комплекс около Кунгурской пещеры приостановил работу

Гостиничный комплекс «Сталагмит», расположенный в Кунгуре возле Кунгурской ледяной пещеры, временно приостановил работу. Об этом пишет ИА «Текст».

Владельцем гостиничного комплекса является ООО «Сталагмит», которое, как и ООО «Сталагмит-Экскурс» принадлежит Сергею Смирнову.

ООО «Сталагмит-Экскурс» — оператор Кунгурской ледяной пещеры — перестало проводить экскурсии в пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Проверка проводилась краевым минприроды в июле 2024 года. Основанием для нее послужило бурение обществом незаконной скважины, из-за чего был нарушен режим пользования ООПТ «Ледяная гора».

Результаты проверки ведомства стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года.