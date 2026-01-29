Работники культуры Саратовской области удостоены государственных наград

Преподаватель и артистка из Саратовской области получили государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал «МинИнформ 64 Z».

Ирина Левина и Надежда Мордовина получили госнаграды

Фото: МинИнформ 64 Z

За вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены Ирина Левина — вокалистка коллектива «Филармонические концертные исполнители» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, и Надежда Мордовина — преподаватель Балаковского филиала Саратовского областного колледжа искусств.

«Это достойное признание вашего неустанного труда на благо родного края и всей страны», — отметила министр культуры Наталия Щелканова.

Нина Шевченко