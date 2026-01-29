«Страж» оказался ненадежным

В военный суд в Москве поступило уголовное дело сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Юрия Захаренко и Михаила Баранова. По версии следствия, они неверно составили техническое задание для госконтракта по закупке комплекса средств охраны комнат хранения оружия, чем нанесли военному ведомству ущерб в 299 млн руб. Фигуранты вину не признают. Полковнику Захаренко также вменяют денежные переводы запрещенной организации, а подполковнику Баранову — получение взяток от подрядчика.

Как стало известно “Ъ”, в Московский гарнизонный военный суд поступило дело полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова. Первое заседание было назначено на 29 января, однако его пришлось перенести из-за болезни одного из адвокатов.

Офицерам вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «а» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Господин Захаренко также обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), а его сослуживцу Баранову — получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Председательствовать на процессе будет судья Константин Селезнев.

Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны отвечает за обеспечение внутреннего порядка, гарнизонной и караульной служб занимается профилактикой гибели, травм и происшествий среди военнослужащих в ходе обучения, несения службы и в быту. Также в обязанности ведомства входят разработка правил и контроль за оснащением техническими средствами охраны ключевых военных объектов. Ведомство ведет учет и анализ происшествий: собирает информацию о преступлениях, чрезвычайных происшествиях и других нарушениях в армии для их анализа и профилактики.

Офицеры были задержаны в конце января прошлого года. Тогда Московский городской суд поместил их под домашний арест. По некоторым данным, инициатором уголовного преследования офицеров стало самарское ООО «Авиор», специализирующееся на разработке и производстве охранных комплексов для Минобороны и силовых структур.

Эпизод со злоупотреблением должностными полномочиями, согласно фабуле обвинения, относится к периоду 2021–2023 годов. По версии следствия, господа Захаренко и Баранов составили техническое задание, на основе которого были размещены госзаказы на поставку комплексов средств охраны оружейных комнат «Страж» (ДМ-КХО). В техническое задание входило описание комплекса, требуемое количество «Стражей» и адреса поставок.

В результате комплексы были закуплены и поступили в воинские части, в них, однако, отсутствовал встроенный GSM-блок (обеспечивает передачу тревожных сигналов (СМС/звонки) и фото/видео данных на телефон).

Таким образом, по мнению следователей, частям были поставлены охранные комплексы ненадлежащего качества. Ущерб следствие оценило во всю стоимость контракта — 299 млн руб.

Господину Захаренко также инкриминируют денежные переводы Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен в РФ, объявлен иностранным агентом и ликвидирован) в период с 2021 по 2022 год. Переводы при этом, по материалам дела, осуществлялись на дополнительное американское юридическое лицо запрещенной организации.

Господину же Баранову отдельно инкриминируют получение взятки в размере порядка 1 млн руб. от представителя компании, аффилированной с подрядчиком Минобороны,— за способствование в подписании актов приемки работ. По версии следствия, офицер закрывал глаза на недостатки в деятельности компании.

С обвинением в злоупотреблении офицеры не согласны. Они утверждают, что составленное ими техническое задание соответствовало нормативным требованиям, утвержденным соответствующим приказом Минобороны. Что касается финансирования экстремистской организации, то полковник Захаренко сообщил “Ъ”, что признает фактически обстоятельства произошедшего, однако отрицает, что имел умысел на совершение инкриминируемых деяний. Он объяснил, что перешел по ссылке на сайт организации, который даже не открылся, а через некоторое время у него со счета были списаны деньги, чего он сначала даже не заметил.

В свою очередь, господин Баранов обвинение в получении взятки категорически отвергает.

Ефим Брянцев