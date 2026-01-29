В Сармановском районе Татарстана осудили местного жителя, на территории которого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры района.

В Сармановском районе владелец бани получил условный срок за смерть ребенка

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Суд установил, что владелец участка сдавал в аренду помещение бани и мангальную зону. Во время отдыха несовершеннолетний ребенок наступил на сломанный люк канализационного колодца и упал внутрь, что привело к его гибели.

Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, потерпевшим выплатили компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. руб.

