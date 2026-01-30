Пермское ООО, связанное с американским холдингом, взыскало убытки за потерю оборудования

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования пермского ООО «Фирма “Радиус-Сервис”» к столичному АО «Сервисная компания “Бурсервис”». Информация об этом содержится на портале «Электронное правосудие». Истец требовал взыскать с ответчика убытки в размере 7,7 млн руб., которые возникли из-за утраты ответчиком оборудования. Оно было передано ему истцом в аренду по договору в феврале 2024 года, указано в решении суда.

Пакетом акций ООО «Радиус-сервис» в Пермском крае с 2019 года владеет тюменское ООО «Технологическая компания Шлюмберже». Согласно Rusprofile, второе общество с 2014 года по настоящее время находится во владении холдинга Schlumberger (ныне SLB). Пермская фирма проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, керноотборные снаряды, элементы бурильной колонны, стенды для испытаний забойных двигателей. Производит винтовые забойные двигатели, которые позволяют бурить горизонтальные и наклонные скважины.

АО «СК “Бурсервис”» действует с 2019 года в Москве. Предоставляет услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. Является дочерним предприятием АО «Научно-производственное предприятие “Бурсервис”», принадлежащего предпринимателям из Башкортостана.