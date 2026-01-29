В Китае казнили 11 членов семейного синдиката из Мьянмы

Народный суд промежуточной инстанции Вэньчжоу казнил 11 членов преступной группировки семьи Мин, сообщило агентство «Синьхуа». Их признали виновными в участии в семейном преступном синдикате. Группировка организовывала незаконные азартные игры и проводила мошеннические операции на сумму свыше $1,4 млрд, а также убивала незаконно удерживаемых работников.

По данным суда, синдикатом управляли глава семьи Мин Сюэчан, его сын Мин Гопин и внучка Мин Чжэньчжэнь. Мин Сюэчан покончил с собой до вынесения приговора. Группировка работала в Мьянме, Шиюаньцзы и Циншуйхэ, где за счет привлекаемых спонсоров занималась кибермошенничеством и управляла сетью казино.

Как уточняет «Синьхуа», синдикат семьи Мин вступил в сговор с лидером другого синдиката У Хунмином. От действий преступников погибли как минимум 14 мирных жителей. Некоторых из них члены банды держали в рабстве.

Власти Пекина начали борьбу с синдикатом в октябре 2023 года, когда члены группировки убили четырех человек во время стрельбы в мошенническом центре, подконтрольном группировке. В ноябре того же года полиция Китая выдала ордеры на арест преступников по обвинению в мошенничестве, убийстве и торговле людьми. За их поимку назначили вознаграждения от $14 тыс. до $17 тыс.

Смертные приговоры 11 членам банды суд вынес в сентябре 2025 года. Казни с отсрочкой исполнения на два года назначили еще пятерым обвиняемым. Остальные 12 получили тюремные сроки от пяти до 24 лет.