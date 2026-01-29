Финны незаконно пересекают закрытую границу с РФ для работы на Сайменском канале

Финны незаконно пересекают закрытую с Россией границу, поскольку вынуждены ездить на работу по обслуживанию арендованной у РФ территории Сайменского канала. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

На Сайменском канале находятся восемь шлюзов, включая пять российских. Yle пишет, что дорога техобслуживания канала — единственная трасса, по которой проходит весь транспорт между российско-финской границей.

Финские специалисты работают там несколько дней в неделю, обслуживая оборудование и регулируя уровень воды. По данным Yle, обстановка на арендованной части канала очень спокойная. Помимо граждан Финляндии на территории работают российские пограничники и таможенники.

Сайменский канал соединяет самую крупную и наиболее судоходную озерную систему Финляндии (озеро Сайма и другие озера Сайменского бассейна) с Финским заливом. Договор об аренде 19,6 км канала впервые страна подписала с Россией в 1962 году. В 2010-м стороны продлили договор на 50 лет за 1,2 млн в год. Общая протяженность канала составляет 57,3 км, из них 23,3 км — в Финляндии, 19,6 км — на арендуемой российской территории и 14,4 км — в РФ.