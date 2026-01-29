Патриарх Кирилл призвал сенаторов бороться со «скверной матерщины»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских парламентариев заняться очищением русского языка от сквернословия. По мысли главы РПЦ, мат оскверняет «священное понятие матери».
Патриарх Кирилл
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Это не просто фольклор: "Ну поматерился и все — да что вы". В этих словах — каждый их хорошо знает — там же употребляется священное понятие матери»,— заявил патриарх на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в Совете федерации.
Глава РПЦ назвал мат «духовной диверсией». Он выразил недоумение, почему матерщины нет у других народов. «Да, ругаются. Но вот я жил на Западе — я знаю, как они ругаются. Никакого мата у них нет. Не используется эта злостная, гадкая идея»,— сказал патриарх Кирилл.
Священнослужитель призвал сенаторов сделать искоренение «матерщины» одной из главных тем в государстве. «Хорошо бы, чтобы законодатели озаботились запретом матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое — штраф. Еще брякнул... Хорошо было в советское время: 15 суток»,— напомнил патриарх, но тут же оговорился, что не призывает сажать людей за ругательства.