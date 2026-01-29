Патриарх Кирилл призвал сенаторов бороться со «скверной матерщины»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских парламентариев заняться очищением русского языка от сквернословия. По мысли главы РПЦ, мат оскверняет «священное понятие матери».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Это не просто фольклор: "Ну поматерился и все — да что вы". В этих словах — каждый их хорошо знает — там же употребляется священное понятие матери»,— заявил патриарх на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в Совете федерации.

Глава РПЦ назвал мат «духовной диверсией». Он выразил недоумение, почему матерщины нет у других народов. «Да, ругаются. Но вот я жил на Западе — я знаю, как они ругаются. Никакого мата у них нет. Не используется эта злостная, гадкая идея»,— сказал патриарх Кирилл.

Священнослужитель призвал сенаторов сделать искоренение «матерщины» одной из главных тем в государстве. «Хорошо бы, чтобы законодатели озаботились запретом матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое — штраф. Еще брякнул... Хорошо было в советское время: 15 суток»,— напомнил патриарх, но тут же оговорился, что не призывает сажать людей за ругательства.

Степан Мельчаков