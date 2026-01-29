В год 35-летия компании «ЛУКОЙЛ» состоится юбилейный конкурс социальных и культурных проектов

В Прикамье и Тимано-Печоре дали старт XXV Конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». В год 35-летия Компании введена специальная номинация – «Энергия во благо человека». В ней могут быть представлены профориентационные проекты, популяризирующие профессии нефтегазовой отрасли, инициативы по поддержке молодых талантов и развитию инклюзивной среды, волонтерские проекты по поддержке семей и детей, попавших в трудную ситуацию.

Фото – пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Фото – пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



Инициативы принимаются также по трем традиционным номинациям. В Год единства народов России в номинации «Духовность и культура» эксперты уделят внимание инициативам, нацеленным на сохранение историко-культурного наследия и национальных традиций, развитие народного творчества и промыслов. В номинациях «Экология» и «Спорт» будут рассмотрены проекты по сохранению природных ландшафтов, развитию детского и семейного экологического туризма, пропаганде здорового образа жизни.

Прием заявок стартовал в Республике Коми и Ненецком автономном округе, он продлится до 28 февраля. Участники из Пермского края, Удмуртии и Башкирии могут направлять свои инициативы со 2 февраля по 20 марта. Экспертное жюри определит получателей грантов до 24 апреля, с мая по декабрь конкурсантам предстоит реализовать свои идеи.

По итогам года за лучшие и наиболее эффективные практики руководителям проектов вручат особый знак конкурса – «Селенитового медведя» в Прикамье и «Рубиновую лису» в Тимано-Печоре. Подробнее об участии можно узнать по ссылке.

В 2002 году Пермский край стал «родоначальником» Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» среди территорий, где ведут свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ». С 2005 года Конкурс проводится в Республике Коми и Ненецком автономном округе. В Прикамье за всю историю проведения конкурса реализовано почти 4 тыс. проектов. На их реализацию направлено около 0,5 млрд рублей. Инициаторами проектов стали 650 общественных организаций. Благодаря конкурсу создано 6700 новых рабочих мест, «родились» и полюбились жителям 20 брендовых фестивалей региона. Среди них крупнейший фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ежегодный фестиваль «Медовый спас» в с. Уинское, всероссийский фестиваль колокольного искусства «Звоны России». С 2023 года конкурс стал единым в Прикамье и Тимано-Печоре, он проводится одновременно в Республике Коми и Ненецком автономном округе.

