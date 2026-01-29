В Челябинске задержали предполагаемых пособников онлайн-мошенников из Украины

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по региону задержали четырех местных жителей, подозреваемых в обслуживании терминалов связи для мошенников из Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным полиции, челябинцы в одном из мессенджеров нашли «подработку». Незнакомцы дистанционно передали им необходимое оборудование, партии сим-карт и деньги для аренды квартир, а также объяснили, как действовать дельше. Два сообщника 19 и 21 года обслуживали сим-боксы, активируя сим-карты и заменяя их по указанию, считает полиция. Еще один 23-летний горожанин доставлял сим-карты и арендовал квартиры, которые подельники время от времени меняли. Четвертый челябинец 25 лет помогал дистанционно настраивать оборудование и выплачивал всем «жалованье», сообщает ГУ МВД.

По данным УФСБ России по региону, эти каналы связи также могли использоваться украинскими спецслужбами для склонения россиян к диверсиям и терактам.

Во время операции силовики нашли арендованную квартиру с двумя сим-боксами. Изъяты более 340 сим-карт, маршрутизатор, роутер, ноутбук и две пластиковые банковские карты.

Виталина Ярховска