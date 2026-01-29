Готовившего наркотики в гараже екатеринбуржца отправили в колонию на 15 лет

Свердловский областной суд приговорил 38-летнего жителя Екатеринбурга Александра Муксинова к 15 годам двум месяцам колонии строгого режима за организацию производства наркотиков в промышленных масштабах в гараже. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он также должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

Александр Муксинов (слева)

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Александр Муксинов (слева)

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Суд установил, что в феврале 2025 года Муксинов приобрел у неизвестного около 4,3 кг вещества, используемого для синтеза наркотиков, и перевез груз в гараж на улице Народного фронта. В гараже он оборудовал лабораторию и сделал 4 кг вещества с мефедроном.

Деятельность обвиняемого была пресечена в апреле 2025 года оперативниками УФСБ по Свердловской области. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, в особо крупном размере).

