Ударившего подростка уфимца приговорили к штрафу

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, обвиняемому в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и нетрезвое вождение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Его приговорили к штрафу в 950 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на 2,5 года, машину конфисковали в доход государства. Также суд взыскал 150 тыс. руб. в пользу пострадавшего подростка.

В суде было установлено, что в июле прошлого года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения на парковке торгового центра в селе Нагаево ударил 16-летнего подростка алюминиевой банкой по голове, при этом выражаясь нецензурно.

На следующий день его за рулем автомобиля Ford Focus на улице 50 лет СССР в Уфе остановили сотрудники Госавтоинспекции. Он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Позднее выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Майя Иванова