Песков: Германия с 2022 года не пыталась посредничать в переговорах по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с 2022 года Германия не проявляла никаких попыток выступить посредником в конфликте России и Украины.

«И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет»,— заявил представитель Кремля в ходе пресс-колла.

29 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что переговоры о мире должны вестись напрямую между Украиной и Россией, а Германия или Европа не выступают в роли посредников. При этом в последний месяц европейские страны начали обсуждать возможные переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта.

