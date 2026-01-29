В Екатеринбурге провели кастинг в рок-группу мюзикла «Время не ждет»

На малой сцене Свердловского театра музыкальной комедии прошел кастинг в рок-группу джукбокс-мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Показ спектакля запланирован на 8, 9 и 10 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

В конкурсе приняли участие 10 музыкантов: восемь барабанщиков и два гитариста. Самому юному конкурсанту было 16 лет. Каждый исполнил свою инструментальную часть в песнях «Зажги огонь в моих глазах» и «Не дай мне повод» группы «Чайф».

За столом жюри был автор идеи и режиссер спектакля Филипп Разенков, главный режиссер театра Антон Ледовский, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин вместе с гитаристом группы Blues Doctors Владимиром Демьяновым.

«Мы решили дать возможность молодым музыкантам, чтобы показать дух города. Екатеринбург — это рок-музыка, авторская музыка, независимая музыка. В рок-музыке важен профессионализм. Мы смотрим на профессиональные качества, в том числе, важна энергия, рокерская подача звука»,— рассказал режиссер Филипп Разенков.

«Я бы не решился, потому что в 16 лет гораздо хуже играл. Даже если ребята не заключат договор, они будут иногда вспоминать про этот классный момент. Спасибо за то, что пришли, это уже поступок»,— добавил Владимир Шахрин.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, который был основан 15 марта 1986 года. Среди участников рок-клуба такие коллективы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Апрельский марш», «Настя», «Смысловые галлюцинации», «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе». Клуб прекратил существование в 1991 году.

