В Нижегородской области пресекли попытку передать 10 сотовых телефонов в ИК-12
Сотрудники нижегородской ИК-12 предотвратили попытку передать осужденным запрещенные средства связи. По данным регионального управления ФСИН РФ, они задержали автомобиль, в котором находились трое граждан.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
При них были обнаружены 10 мобильных телефонов, карта памяти, беспроводные наушники, гарнитуры и кабели для зарядного устройства. Вся электроника была расфасована в пять свертков, которые задержанные планировали перебросить на территорию колонии.
В соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ, в отношении нарушителей составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту в колонии проводится проверка.
В случае повторной попытки перебросить запрещенные предметы злоумышленники будут нести уголовную ответственность.