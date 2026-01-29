В Нижегородской области пресекли попытку передать 10 сотовых телефонов в ИК-12

Сотрудники нижегородской ИК-12 предотвратили попытку передать осужденным запрещенные средства связи. По данным регионального управления ФСИН РФ, они задержали автомобиль, в котором находились трое граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При них были обнаружены 10 мобильных телефонов, карта памяти, беспроводные наушники, гарнитуры и кабели для зарядного устройства. Вся электроника была расфасована в пять свертков, которые задержанные планировали перебросить на территорию колонии.

В соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ, в отношении нарушителей составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту в колонии проводится проверка.

В случае повторной попытки перебросить запрещенные предметы злоумышленники будут нести уголовную ответственность.

Андрей Репин