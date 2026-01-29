В полиции не нашли факта оскорбления в плакате с Путиным в пивном магазине

В полиции не нашли факта оскорбления в плакате с ироничным призывом «поблагодарить» Владимира Путина за резкий скачок цен в 2026 году. Самодельный постер был размещен в магазине «Пенная кружка» в Бузулуке.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Местные общественники ранее потребовали убрать провокационный плакат, посчитав его демонстрацию акцией с политическим подтекстом и оскорблением действующей власти. Продавец пивного магазина делать это не стала.

Как рассказали «Ъ-Волга» в магазине, на данный момент уведомлений о штрафах не приходило. Представителей торговой точки в суд не вызывали.

Андрей Сазонов