Песков отказался комментировать сообщения об энергетическом перемирии РФ и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел не комментировать сообщения о возможном энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять информацию о том, что на встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби стороны договорились о «временном моратории на удары по энергетике». Официально эти данные ни в РФ, ни на Украине не подтверждали.