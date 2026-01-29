Снег затормозил трафик

Буксующие фуры, штурм электричек и автобусов, а также временные перекрытия на дорогах — снегопад в столице продолжается третий день. Высота сугробов достигла 60 см. Это вдвое больше климатической нормы. Водители уже третий день жалуются на снежную кашу на дорогах и гололедицу под ней. А пешеходы на нечищеные дворы и тротуары. Дептранс вновь призывает водителей пересесть на общественный транспорт. Но ходит он с перебоями, и многим приходится идти домой по трассе пешком, рассказывал накануне “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В соцсетях десятки видео со столпотворениями на автобусных остановках и на некоторых станциях метро. А в некоторых районах можно увидеть пробки из трамваев в праздничной иллюминации, поделился с “Ъ FM” москвич Даниил: «Я живу в районе станции метро "Преображенская площадь". У местных жителей тут очень популярен трамвай, в том числе трамвайный диаметр Т1. Пользоваться им действительно очень удобно, можно быстро добраться до центра, но с приходом снегопадов и плохой погоды часто приходится сталкиваться с перебоями в его движении. Еще на новогодних выходных я застрял при переезде по мосту через Яузу. Тогда пришлось простоять чуть больше часа, и вот, к сожалению, история повторилась в последние дни с массовыми снегопадами в столице.

По утрам и в целом в час пик движение затрудняется, появляются пробки из целых трамваев. Бывает, что пять составов могут стоять и ждать, пока расчистят или починят пути.

При этом каких-то оперативных комментариев от дептранса по ситуации не поступает, из-за этого очень сложно выстраивать свои маршруты, можно добираться до центра города в один день полчаса, в другой день придется постоять, подождать и задержаться на лишний час».

Наиболее тяжелая ситуация накануне сложилась на МКАДе и вылетных магистралях. Водители в чатах рассказывали о десятках фур, которые не могли заехать на подъем и создавали многочасовые заторы. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Стоимость поездок на такси на фоне снежной погоды выросла в несколько раз. А сервисы предупреждают о большом количестве заказов. Из-за того что на линии мало водителей, значительно увеличивается время подачи. А из-за пробок и сам маршрут, отмечает гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан: «Если сравнивать снегопад с тем, что был на январских праздниках, то было намного проще из-за меньшего количества машин на дорогах.

Ситуацию на столичных магистралях последние дни можно назвать транспортным коллапсом. Поездка, которая обычно совершалась в течение 10 минут, в среднем сейчас занимает 30-40 минут. То есть заметно значительное увеличение продолжительности поездки. Соответственно, и рост ее стоимости также будет кратным, потому что в данный момент время — деньги. Количество поездок меньше, но сумма заработка за день плюс-минус одна и та же. Поэтому многие думают, что такси подорожало кратно, но заработки водителей, поверьте, больше не стали.

На МКАДе огромнейшее количество заторов, особенно в северо-западной части, в районе Волоколамского, Ленинградского шоссе, фуры не могут подняться на подъем. Я не понимаю, почему их вообще впускают в преддверии таких погодных жестких условий. То есть ситуация, когда фура выезжает в третий или четвертый ряд и тем самым перекрывает движение, происходит ежедневно. ЦОДД при этом старается такие случаи пресекать».

Впрочем, опыт рождественского снегопада помог городским властям подготовиться к новой волне осадков и не допустить коллапса на дорогах, уверен руководитель проекта направления «Городское хозяйство» института экономики города Игорь Колесников: «Прошлый снегопад показал, что Москва может организоваться и нормально убирать дороги, сейчас вот это сделано гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Люди и спецтехника работают прямо с утра. Все зависит от снегопада и должно быть рационально спланировано. Не может же весь город выйти на уборку, правильно? Здесь все рассчитано с установленными правилами и нормативами. Со временем, как после прошлого снегопада, все уберется и придет в норму. Работа делается, нужно подождать, и все образуется».

28 января впервые с начала зимы сугробы в столице достигли полуметра. На этом фоне все больше набирает популярность услуга «откапывания» машин, рассказал “Ъ FM” Кирилл Бальзамов, который помогает освободить автомобили от снега за 1 тыс. руб.: «После первых снегопадов многие адаптировались, закупились лопатами, щетками. Горожане стали парковать свои авто, учитывая, как будет проще выехать в снегопад. На данный момент спрос на расчистку умеренный, люди в основном интересуются.

Стоимость остается доступной для людей, потому что в первую очередь это все-таки не вид заработка, а некое хобби, увлечение, за которое люди готовы отблагодарить».

Предварительно, 29 января — последний день обильных осадков, отмечают синоптики. Но предупреждают: сразу за ними в столицу придут аномально низкие температуры до -25, говорится в экстренном предупреждении МЧС.

Екатерина Вихарева