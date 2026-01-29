В Башкирии произвели 205 тысяч тонн сахара

Общий объем сахара, произведенного в Башкирии из свеклы урожая 2025 года, составил 205 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Отмечается, что к 29 января заводы региона приняли и переработали 1,5 млн тонн корнеплодов, 767 тыс. тонн из которых произвел Чишминский сахарный завод. На предприятии произвели 107 тыс. т. белого сахара, это на 20% больше, чем годом ранее.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году хозяйства Башкирии вырастили 2,1 млн тонн технической культуры, при средней урожайности более 480 центнеров с га.

Майя Иванова