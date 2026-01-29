В 2026 году в Татарстане планируется благоустроить 57 общественных пространств на сумму 2,5 млрд руб. Сюда входят средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Всероссийского конкурса и республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Института развития городов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделили 2,5 млрд

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделили 2,5 млрд

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Из общего числа пространств 23 объекта будут новыми, а в 34 продолжатся работы, начатые в предыдущие годы.

В Казани будут реализованы первый этап благоустройства сквера «Тебриз», смотровой площадки в ЦПКиО им. Горького, площади у памятника А. М. Бутлерову и третья очередь бульвара Серова. В Набережных Челнах продолжится четвертый этап благоустройства Набережной им. Фикрята Табеева.

Работы коснутся пейзажного парка «Камашево» в Менделеевске, Детского парка в Бугульме, Квантового бульвара в Иннополисе, парка «Малыш» в Лениногорске и территории Альметьевского больничного городка.

Благодаря победе в 2025 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в 2026 году начнется реализация шести новых проектов в Высокой Горе, Кукморе, Аксубаево, Алексеевском, Мензелинске и Тетюшах.

Анна Кайдалова