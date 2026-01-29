С ансамбля имени Гаскарова взыскали компенсацию за незаконное использование музыки

Кировский районный суд Уфы частично удовлетворил иск Артура Муратшина, сына создателя и руководителя оркестра ансамбля имени Файзи Гаскарова Рифа Муратшина.

Как сообщила пресс-служба райсуда, государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Государственный академический ансамбль имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан» должен выплатить истцу компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения, включая публичное исполнение без разрешения, — 300 тыс. руб. Также взыскана компенсация за нарушение личного неимущественного права автора — размещение произведений в интернете без указания имени автора — в размере 180 тыс. руб.

Кроме того, суд обязал прекратить любое использование спорных музыкальных произведений и их фонограмм без разрешения правообладателя.

Издание «Пруфы» сообщали, что Артур Муратшин просил суд взыскать с ансамбля 20 млн руб.

Олег Вахитов