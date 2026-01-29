Роскачество обнаружило ДНК курицы и бактерии плесени в растительных котлетах

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки, дрожжей и плесени в растительных котлетах брендов Awake Power, Vego, CraetivePea, Green Wise и «Немясо». Об этом сообщила пресс-служба организации. Всего Роскачество исследовало девять торговых марок.

В растительных котлетах марок «неМясо» и Awake Power Роскачество обнаружило ДНК курицы. По мнению экспертов, это связано с производством как мясной, так и растительной продукции на одном оборудовании. Наличие бактерий группы кишечной палочки обнаружено в продукции брендов Awake Power, Vego и Green Wise. Также в одном из образцов котлет количество микроорганизмов превысило безопасный уровень в 24 раза.

В продукции фирмы «Не Чикен» и Vego были обнаружены консерванты, не заявленные в составе. Также у двух брендов — Vego и Awake Power — содержание белков, жиров или углеводов не совпало с заявленным на упаковке. Пять торговых марок получили замечания по вкусу, запаху и цвету.

Наивысший балл получили растительные котлеты фирмы Hi. Продукт соответствует обязательным и опережающим требованиям Стандарта Роскачества, отметили в организации.

«Основная проблема исследованных товаров — невозможность их идентификации по техническому регламенту»,— рассказали в Роскачестве. В организации отметили, что на это влияет отсутствие требований ГОСТа к данной продукции, поскольку большинство растительных котлет юридически не относятся к полуфабрикатам. Как добавили в Роскачестве, организация разработала опережающий Стандарт, который в дальнейшем может лечь в основу ГОСТа на растительные котлеты.