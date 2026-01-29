В Тольятти выявили сговор перевозчиков по повышению цен на проезд по 29 маршрутам

Самарское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Росвэн», ООО «Зеленоглазое такси», ООО «Гранд-авто», ООО «Экспресс-Сити», ООО «Альянс», ООО «Спринтер», ООО «Империал-Авто», ООО «РТ-Запчасть», ООО «Тантал» и ООО «Тандем». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

В ведомство поступили материалы от прокуратуры Тольятти об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте со стороны администраций и коммерческих организаций. Перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, в одно и то же время и в одинаковых значениях установили стоимость проезда на 29 маршрутах.

По результатам анализа, комиссия установила отсутствие надлежащего экономического обоснования единого повышения тарифов. Это свидетельствует о скоординированных антиконкурентных действиях.

Арбитражный суд Самарской области подтвердил законность решения УФАС и выданных предписаний. Каждому из перевозчиков вручено предписание об установлении экономически обоснованной цены услуги исходя из собственных затрат, состава и иных факторов, определяющих себестоимость перевозок.

Руфия Кутляева