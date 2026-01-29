Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 13:06

Прокуратура выявила нарушения в деятельности организатора катания на лошадях в Верещагино

Прокуратура Верещагинского района завершила проверку инцидента с участием несовершеннолетнего во время катания в запряженных санях. Ранее в соцсетях было опубликовано видео с ребенком, который выпал из саней и какое-то время лошадь тащила его по снегу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что катание на лошадях проводилось в не предназначенном для этого месте. Лошади, запряженные в сани, двигались по автомобильным дорогам и автомобильным парковкам, где представляли помеху для участников дорожного движения.

Инструктаж по технике безопасности не проводился. Катание несовершеннолетних осуществлялось без участия законных представителей и иных взрослых сопровождающих.

По итогам проверки в адрес руководителя организации, проводившей развлекательные мероприятия с участием животных, внесено представление.