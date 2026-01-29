АвтоВАЗ стал поставлять автомобили Lada Aura, выпущенные в 2026 году
АвтоВАЗ начал поставки автомобиля Lada Aura 2026 модельного года. По данным компании, рекомендованная розничная цена на модель начинается от 2,269 млн руб.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Новинка получила обновленную электронную архитектуру, включая ключ-карту с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Все комплектации оснащены системой бесключевого доступа и автозапуска.
В версии Premier установлена обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto, интегрированная с сервисами «Сбера» и партнеров. Также в этой комплектации предусмотрены четыре подушки безопасности, системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, кондиционер и круиз-контроль.
В топовой версии Status салон отделан натуральной кожей, включая накладные подушки на задних подголовниках. Автомобиль оснащен системой Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном, восемью динамиками и сервисами «Яндекс Авто».