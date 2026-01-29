АвтоВАЗ стал поставлять автомобили Lada Aura, выпущенные в 2026 году

АвтоВАЗ начал поставки автомобиля Lada Aura 2026 модельного года. По данным компании, рекомендованная розничная цена на модель начинается от 2,269 млн руб.

Новинка получила обновленную электронную архитектуру, включая ключ-карту с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Все комплектации оснащены системой бесключевого доступа и автозапуска.

В версии Premier установлена обновленная мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto, интегрированная с сервисами «Сбера» и партнеров. Также в этой комплектации предусмотрены четыре подушки безопасности, системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, кондиционер и круиз-контроль.

В топовой версии Status салон отделан натуральной кожей, включая накладные подушки на задних подголовниках. Автомобиль оснащен системой Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым экраном, восемью динамиками и сервисами «Яндекс Авто».

Андрей Сазонов