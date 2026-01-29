СКР завершил расследование уголовного дела руководителей «Башинвестстроя»

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Башинвестстрой» Риммы Газиевой и директора компании Инги Фроловой, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, с 2019 по 2022 год обвиняемые включали в декларации по налогу на добавленную стоимость недостоверные сведения, заявляя налоговые вычеты по фиктивным сделкам с юридическими лицами, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Таким образом, в федеральный бюджет не был выплачен НДС на сумму более 45 млн руб.

На имущество компании и Риммы Газиевой был наложен арест на общую сумму свыше 108 млн руб.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.

Олег Вахитов