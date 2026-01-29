В Перми задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей

Следственный отдел по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Он подозревается в приобретении и передаче другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и ГУ МВД по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сотрудники ГУ МВД задержали подозреваемого в помещении банка, где он снимал наличные. У него обнаружены и изъяты банковские карты, на части которых были написаны пин-коды, а также крупная сумма денег. Следствием установлено, что молодому человеку в одном из мессенджеров предложили заработать на обработке платежей онлайн-казино. Для проведения финансовых операций он скупал банковские карты у несовершеннолетних жителей Пермского края. Обналиченные деньги отправлял при помощи сервиса такси неустановленным лицам. Таким образом через подконтрольные молодому человеку счета прошло не менее 5 млн руб.

В настоящее время следователем производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, осматривается документация, допрашиваются свидетели, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.