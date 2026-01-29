Директору МУП «Самарская набережная» внесли представление из-за неочищенного спуска возле стелы «Ладья»

Прокуратура Самарского района Самары внесла представление директору МУП «Самарская набережная» в целях устранения выявленных нарушений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Районная прокуратура во время проверки установила, что предприятие ответственно за содержание самарской набережной в зимний период в рамках заключенного муниципального контракта. Однако спуск возле стелы «Ладья» не был очищен от снега и наледи.

В результате городскую набережную очистили от снежных масс и обработали противоскользящими химическими средствами.

Руфия Кутляева