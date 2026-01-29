Ожидаемая продолжительность жизни в США достигла рекордных 79 лет

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США в 2024 году увеличилась более чем на полгода, достигнув рекордных 79 лет. Такие данные представили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ожидаемая продолжительность жизни росла в США десятилетиями, однако в 2019–2021 году она снизилась почти на полтора года. Начиная с 2022 года она снова начала расти. В 2024 году уровень смертности снизился на 4%, до 722 смертей на 100 тыс. человек. Особенно сильно в этот период снизилось число смертей от передозировки наркотиков и опиоидных анальгетиков, таких как фентанил,— на 26% в сравнении с 2023 годом. Кроме того, рост смертности в 2022 и 2021 году был связан с последствиями пандемии COVID-19. К 2024 году смертность от коронавируса выбыла из топ-10 наиболее распространенных причин смерти.

«Эти два фактора работают вместе: улучшение ситуации после пандемии и продолжающееся снижение числа смертей от передозировки»,— заявил глава статистического отдела CDC Роберт Андерсон. Эксперты отмечают, что продолжающееся снижение числа смертей от передозировки указывает на эффективную борьбу с кризисом, связанным с активным употреблением опиоидов.

Яна Рождественская