На заводе химкомпании в Буэнос-Айресе произошел мощный взрыв

Ночью 29 января в пригороде Буэнос-Айреса, Аргентина, произошел взрыв на заводе Otowil (специализируется на производстве средств гигиены и медицинских товаров). Об этом пишет La Nacion. Инцидент случился около 1:30 по местному времени (07:30 мск).

Взрыв вызвал крупное возгорание, которое перекинулось на соседние здания. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению огня. К 03:30 по местному времени (09:30 мск) пожар был частично локализован.

15 близлежащих кварталов, по информации телеканала TN, остались без света. Жители домов, расположенных вблизи места ЧП, эвакуированы. Причины взрыва и данные о возможных пострадавших не приводятся.