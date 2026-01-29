Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших из-за снежного шторма в США превысило 70 человек

Как минимум 49 человек в США погибли из-за снежной бури и связанных с погодой несчастных случаев. Местные власти также сообщили о еще 24 смертях, которые связаны с зимней погодой, передает канал CBS.

По данным Национальной метеорологической службы, снежный шторм накрыл две трети территории Соединенных Штатов в выходные дни и в понедельник. Непогода затронула около 200 млн человек. Холодный циклон охватил восточную часть страны, и температура продолжает падать ниже нормы. Синоптики предупредили, что это «может быть самое продолжительное похолодание за несколько десятилетий».

Зимний шторм «Ферн» накрыл США 23 января. Сугробы достигали 30 см, ситуацию осложнили морозы и гололед. Были повреждены линии электропередачи, и 700 тыс. американцев остались без света.

Фотогалерея

Снегопад в США

Предыдущая фотография
Бригада по противообледенительной обработке работает во время зимнего шторма «Ферн» на борту рейса Southwest Airlines в международном аэропорту Нэшвилла

Бригада по противообледенительной обработке работает во время зимнего шторма «Ферн» на борту рейса Southwest Airlines в международном аэропорту Нэшвилла

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Network / Reuters

Снегопад в Нью-Йорке

Снегопад в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Снегопад в Вашингтоне

Снегопад в Вашингтоне

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Снежный шторм в Филадельфии

Снежный шторм в Филадельфии

Фото: Matt Rourke / AP

Снежный шторм в Нью-Йорке

Снежный шторм в Нью-Йорке

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вашингтон

Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон

Вашингтон

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Окланд

Окланд

Фото: Gene J. Puskar / AP

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Цинциннати

Цинциннати

Фото: Carolyn Kaster / AP

Бруклин, Нью-Йорк

Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Оксфорд, Миссисипи

Оксфорд, Миссисипи

Фото: Bruce Newman / AP

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бостон

Бостон

Фото: Charles Krupa / AP

Хобокен

Хобокен

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Хобокен

Хобокен

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Вашингтон

Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Оксфорд, Миссисипи

Оксфорд, Миссисипи

Фото: Josh McCoy / City of Oxford, Miss. / AP

Бруклин, Нью-Йорк

Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Bing Guan / Reuters

Оксфорд, Миссисипи

Оксфорд, Миссисипи

Фото: Josh McCoy / City of Oxford, Miss. / AP

Наяк, Нью-Йорк

Наяк, Нью-Йорк

Фото: Mike Segar / Reuters

Кембридж, Массачусетс

Кембридж, Массачусетс

Фото: Brian Snyder / Reuters

Наяк, Нью-Йорк

Наяк, Нью-Йорк

Фото: Mike Segar / Reuters

Бостон

Бостон

Фото: Charles Krupa / AP

Следующая фотография
1 / 24

Бригада по противообледенительной обработке работает во время зимнего шторма «Ферн» на борту рейса Southwest Airlines в международном аэропорту Нэшвилла

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Network / Reuters

Снегопад в Нью-Йорке

Фото: Heather Khalifa / AP

Снегопад в Вашингтоне

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Снежный шторм в Филадельфии

Фото: Matt Rourke / AP

Снежный шторм в Нью-Йорке

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Окланд

Фото: Gene J. Puskar / AP

Нью-Йорк

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Цинциннати

Фото: Carolyn Kaster / AP

Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Оксфорд, Миссисипи

Фото: Bruce Newman / AP

Нью-Йорк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бостон

Фото: Charles Krupa / AP

Хобокен

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Хобокен

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Вашингтон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Оксфорд, Миссисипи

Фото: Josh McCoy / City of Oxford, Miss. / AP

Бруклин, Нью-Йорк

Фото: Bing Guan / Reuters

Оксфорд, Миссисипи

Фото: Josh McCoy / City of Oxford, Miss. / AP

Наяк, Нью-Йорк

Фото: Mike Segar / Reuters

Кембридж, Массачусетс

Фото: Brian Snyder / Reuters

Наяк, Нью-Йорк

Фото: Mike Segar / Reuters

Бостон

Фото: Charles Krupa / AP

Смотреть

Новости компаний Все