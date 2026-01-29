Число погибших из-за снежного шторма в США превысило 70 человек

Как минимум 49 человек в США погибли из-за снежной бури и связанных с погодой несчастных случаев. Местные власти также сообщили о еще 24 смертях, которые связаны с зимней погодой, передает канал CBS.

По данным Национальной метеорологической службы, снежный шторм накрыл две трети территории Соединенных Штатов в выходные дни и в понедельник. Непогода затронула около 200 млн человек. Холодный циклон охватил восточную часть страны, и температура продолжает падать ниже нормы. Синоптики предупредили, что это «может быть самое продолжительное похолодание за несколько десятилетий».

Зимний шторм «Ферн» накрыл США 23 января. Сугробы достигали 30 см, ситуацию осложнили морозы и гололед. Были повреждены линии электропередачи, и 700 тыс. американцев остались без света.