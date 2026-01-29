Прирост балансовых запасов золота в России за 2025 год составил 614 тонн, сообщила пресс-служба Минприроды. Динамика по увеличению запасов сохранилась по большинству видов сырья.

Первое место по приросту драгметалла занимает Федоровско-Кедровское месторождение в Хакасии с запасами 21,7 млн т. На втором — Дубач в Магаданской области (14,7 млн т). Тройку лидеров замыкает Каюрковское месторождение в Камчатском крае (10,8 т).

Как уточняют в Минприроды, по итогам геологоразведочных работ в РФ за прошлый год на госбаланс поставлено 317 месторождений, на 276 из которых добывают твердые полезные ископаемые. Также в России появилось 41 месторождение углеводородов, в их числе 31 нефтяное месторождение.

За счет федерального бюджета, добавили в ведомстве, были открыты два месторождения дефицитного сырья с запасами плавикового шпата в Забайкальском крае (5,1 млн т) и вольфрама в Амурской области (5,5 тыс. т). На последнем месторождении также было обнаружено 0,8 т золота.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что положительная динамика по приросту запасов в 2025 году сохранилась по большинству видов сырья. Прирост балансовых запасов меди составил 3 млн т, угля — 938,1 млн т, железных руд — 984,2 млн т, титана — 17,3 млн т. Также на 640 млн т увеличились запасы нефти и конденсата по всем категориям, на 670 млрд куб. м выросли запасы газа.