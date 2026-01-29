Bosco и олимпийская сборная: снова вместе

В Калуге прошла торжественная церемония, на которой Олимпийский комитет России и ООО «Мануфактуры Боско» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно закрепляет возвращение Bosco в статус официального поставщика экипировки для олимпийской и паралимпийской сборных страны. В рамках партнерства была презентована новая коллекция олимпийской экипировки «Золотое наследие». В ее основе — образы, вдохновлявшие российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи, Ванкувере, Турине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Коллекция включает 28 элементов экипировки: пуховики, куртки, ветровки, жилеты, парадные и тренировочные костюмы, термобелье, футболки, поло, утепленные брюки и шорты. Кроме того, представлены обувь и аксессуары: кроссовки, шапки, бейсболки, сумки, рюкзаки и полотенца. Вся одежда создается на мануфактурах Bosco в Калужской области с использованием российских материалов. Для коллекции применены современные функциональные ткани и утеплители нового поколения, они рассчитаны на активные движения и высокие нагрузки.

Bosco ранее уже сотрудничала с олимпийцами: в период с 2002 по 2016 год бренд являлся официальным экипировщиком команды, спортсмены представляли страну в форме Bosco на восьми играх. Возвращение компании открывает новый этап взаимодействия с Олимпийским комитетом России.

Нина Никифорова