Глава СКР заинтересовался делом о ненадлежащем содержании детского сада в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о ненадлежащем содержании детского сада в с. Печерском Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, в приемную председателя поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания детского сада. Здание учреждения находится в ветхом состоянии, межэтажные и напольные перекрытия разрушаются, уборка территории должным образом не осуществляется. Температурный режим в группах и санитарных помещениях не соответствует установленным нормам, в результате сотрудники учреждения вынуждены использовать электрообогреватели. Это создает опасность для воспитанников.

В СУ СКР по Самарской области расследуется уголовное дело по данному факту.

Руфия Кутляева