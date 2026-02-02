Изделия ижевского завода «Буммаш» внесли в реестр Минпромторга

Продукция ижевского машиностроительного предприятия «Буммаш» внесена в Реестр российской промышленной продукции (РРПП). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, за счет этого изделия завода будут иметь приоритет в госзакупках.

В РРПП попали шесть позиций предприятия, в их числе поковки из легированной стали — промежуточные заготовки из металла или сплава, — а также кованые полуфабрикаты из нелегированной и нержавеющей сталей. Изделия используются в машиностроении и других отраслях.

«Статус производителя отечественной продукции для наших заводов имеет стратегическое значение. Требования к закупкам усложняются. А компании, чьи изделия имеют такой статус, пользуются приоритетом при участии в торгах»,— сказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

По словам премьера, это позволит расширить присутствие республики на рынках страны и «укрепить позиции Удмуртии как основного промышленного региона России».

Справка

Завод «Буммаш» находится в Ижевске. Предприятие специализируется на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения. Основной номенклатурный ряд: поковки, центробежные трубы, фасонное литье, узлы, агрегаторы, металлоконструкции. Предприятие было основано в 1959 году. В 2022 году «Буммаш» вошел в состав холдинга «Сибирская Промышленная Группа».