Число убийств в России снизилось почти на 12% за 2025 год

Российские правоохранительные органы в 2025 году зарегистрировали на 7,3% меньше преступлений в сравнении с 2024 годом. В частности, убийств и покушений на убийство за год стало меньше на 11,8%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Также на 14,8% снизилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Согласно статистике ведомства, в 2025 году на 11,2% уменьшилось число зарегистрированных разбоев, и на 18,3% — грабежей. Случаев краж стало меньше на 9,3%, в том числе квартирных — на 27,1%. Красть автомобили стали на 23,7% реже, также на 11,6% снизилось количество угонов. Кроме того, на 7,6% сократилось количество мошенничеств всех видов.

Госпожа Волк также отметила сокращение числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий впервые за последние годы. «В результате по итогам 2025 года преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировано на 11,8% меньше, чем в 2024 году, в том числе категории тяжких и особо тяжких - на 4,6%», — рассказала представитель МВД. На 23,6% снизилось число дистанционных краж, а дистанционных мошенничеств — на 9%. Преступлений в сфере компьютерной информации стало меньше на 42,2%.

Также упало количество рецидивов: ранее судимые граждане стали совершать преступления на 12,9% меньше. На 19,2% уменьшилось число преступлений, совершенных пьяными людьми.

Никита Черненко